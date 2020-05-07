انجي المقدم تواصل تصوير "لعبة النسيان" بمزيد من الغموض

ساهمت دراسة الفنانة انجي المقدم لعلم النفس في تجسيدها لشخصية الدكتورة "بهيرة" في مسلسل "لعبة النسيان" ، وهى طبيبة نفسية تدعى "بهيرة"، تقوم بمعالجة "رقية" التي تلعب دورها الفنانة دينا الشربيني ، وذلك عقب تعرضها لحادث أليم ، واضطرت بعدها للجوء إلى الطبيب النفسى.

وعبر حلقات العمل بدأت شخصية "بهيرة" غامضة ، مما ساهم في مزيد من التشويق الذي يحيط بأحداث المسلسل بصفة عامة ، وخاصة أن الدكتورة بهيرة كانت قد أخبرت "رقية" أنها كانت تلتقى عندها منذ 3 سنوات ، وأنها تعلم الكثير عنها أكثر من أي شخص آخر، في الوقت الذي تؤكد لعائلة الشيال أنها اقتربت من جعلها تتذكر .

وفي سياق متصل تواصل إنجى حالياً تصوير المشاهد الاخيرة من المسلسل ، ويعد هذا العمل نقطة انطلاق جديدة للفنانة انجي المقدم في السباق الرمضاني ، بعد أن خطفت الاضواء في رمضان الماضي بشخصية صعيدية عبر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم احمد السقا .

وكانت إنجى المقدم قد تعاونت من قبل مع دينا الشربينى 3 مرات من خلال الجزء الثانى والثالث من مسلسل "حكايات بنات"، عام 2017، من إخراج مصطفى أبو سيف، ومسلسل طرف ثالث بطولة النجم أمير كرارة، عام 2012، إخراج محمد بكير.

يشار إلى أن مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب ، وإخراج هانى خليفة ، وبطولة دينا الشربيني دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم ، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.