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ارتفاع الاحتياطات الدولية لقطر بنسبة 6.4% في أبريل الماضي
الخميس 07/مايو/2020 - 03:43 م
ارتفعت الاحتياطات الدولية والسيولة الاجنبية لقطر في شهر ابريل الماضي بنسبة 6.4% على أساس سنوي إلى 55.8 مليار دولار وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.
ودعم النمو الشهر الماضي، ارتفاع اجمالي الاحتياطيات الرسمية بنسبة 10% وصولا إلى 41 مليار دولار بدعم من زيادة حيازة الذهب إلى ما قيمته 2.4 مليار دولار، ونمو الاستثمار في سندات الخزينة الاجنبية إلى 23.4 مليار دولار، فضلا عن استقرار الموجودات السائلة بالعملة الاجنبية عند 15.3 مليار دولار.