طبيب بمستشفى عزل يوجه مناشدة مهمة للمواطنين "فيديو"

قال الدكتور إبراهيم القاضي، طبيب العناية المركزة بمستشفى إسنا للعزل: إن الطاقم الطبي بالمستشفى في صحة جيدة، ويؤدون عملهم بشكل كامل، موضحا أنه قضى 45 يوما بشكل متواصل في مستشفى العزل.





وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنه يقوم بوظيفته في هذا الوقت الحرج الذي تمر به البلاد، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين بالإجراءات الاحترازية خاصة بعد زيادة أعداد الإصابة.





وأضاف طبيب العناية المركزة بمستشفى إسنا للعزل، أنه يجب أن يحرص من يضطر للخروج على أن تكون المسافة بينه وبين من حوله متر ونصف، وعدم لمس الأسطح ووضعها على الفم والعين والأنف.



