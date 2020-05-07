Advertisements

حملة لحصر وإزالة التعديات على الشوارع الرئيسية بسفاجا (صور)

الخميس 07/مايو/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
محمد طه
نظَمت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، اليوم الخميس، برئاسة السيدة هدى المغربي حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات وضبط الأسواق بالشوارع الرئيسية والأحياء بالمدينة، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية.


وأكدت "المغربي" أنه تم تنظيم حملة لإزالة الإشغالات بمناطق تقسيم الجراجات والمخازن بالطريق الدائرى كما تم المرور علي مصانع الطوب بدون ترخيص وتم إنذار تلك المصانع برفع الإشغالات علي الفور واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأوضحت "رئيس المدينة" أن حملات إزالة التعديات مستمرة خاصة بالطرق الرئيسية التي من شأنها إعاقة حركة السير وعرقلة الحركة المرورية مما يؤثر على المظهر الحضاري للمدينة.

وأشارت"المغربي" إلى أن الوحدة المحلية تبذل قصارى جهدها للاستمرار في تنفيذ تلك الحملات للحفاظ على الصالح العام والتصدي للمخالفين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
حملة لحصر وإزالة التعديات على الشوارع الرئيسية بسفاجا (صور)
حملة لحصر وإزالة التعديات على الشوارع الرئيسية بسفاجا (صور)
حملة لحصر وإزالة التعديات على الشوارع الرئيسية بسفاجا (صور)
حملة لحصر وإزالة التعديات على الشوارع الرئيسية بسفاجا (صور)
حملة لحصر وإزالة التعديات على الشوارع الرئيسية بسفاجا (صور)
حملة لحصر وإزالة التعديات على الشوارع الرئيسية بسفاجا (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية مصر سفاجا اخبار

أخبار تهمك

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 13 ساعة

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الزوج الـ12.. غادة عبدالرازق تعلن زواجها من مدير تصوير "سلطانة المعز"

منذ ساعة الا ربع

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ أقل من ساعة

بفرمان من فايلر.. 10 لاعبين يرحلون عن الأهلي الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

إخلاء سبيل حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يعلن عن أول الراحلين

منذ ثلث ساعة

مرتضى منصور يهاجم رئيس الزمالك السابق بسبب تصريحاته

منذ 36 دقيقة

حسن شاكوش ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

منذ نصف ساعة

رئيس الوزراء يعلن مفاجأة بشأن إصابات كورونا في مصر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة من رئيس الوزراء بشأن زيادة الأجور

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

منظمة الصحة العالمية: الطريق ما زال طويلًا مع فيروس كورونا (فيديو)

تعقيم وتطهير شاطئ النخيل في الإسكندرية (صور)

بأمر الرئيس.. وزارة العدل تعلن عن بدء ترميم مجمع الجلاء

فض تجمعات الأسواق في الإسكندرية (صور)

وزيرة الصحة تزف بشرى للمصريين بتوجيه من السيسي

سكرتير الأقصر يقود حملة نظافة وتعقيم بشوارع شرق السكة "صور"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

03:30 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

02:08 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة