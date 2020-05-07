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"أصول للوساطة " تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم

الخميس 07/مايو/2020 - 03:28 م
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
نيفين سمير

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات  اليوم الخميس، بسبب مبيعات الأجانب والعرب وخسر رأس المال السوقي نحو 9.9 مليار جنيه  ليغلق عند 550.3 مليار جنيه.


ونستعرض أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم ، والتي تصدرها سهم اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية بنسبة 9.9% وبسعر 5.6 جنيه.

وإحتل سهم الاهرام للطباعة و التغليف الترتيب الثاني بنسبة 9.6% وبسعر 6.6 جنيع ثم سهم الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنسبة 9.5% وسعر 1.4 جنيه ، ثم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 9.2% وبسعر 2.1 جنيه.

وأخيراً سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية  بنسبة 9% وبسعر 2.9 جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 10176.7 نقطة،كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 1154.4 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 730 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول  بالبورصة المصرية نحو 344.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.7ألف عملية لعدد 180 شركة،وصعدت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

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