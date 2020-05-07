حفلة وداع للنزلاء المصريين العائدين من الخارج قبل مغادرتهم فندق الحجر بمرسى علم

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نظمت إدارة فندق الحجر الصحي بمرسي علم للعائدين من الخارج حفلة وداع للنزلاء المصريين وذلك لتوديعهم قبل مغادرتهم بعد انتهاء فترة اقامتهم ١٤ يوم بالحجر الصحي ضمت تورتة كبيرة وبعض الحلويات الشرقية والغربية وأنواع من العصائر الطازجة.



قال عاطف عثمان مدير عام فندق سياحي بالحجر الصحي بمرسي علم في تصريح صحفي أن إدارة الفندق حرصت على توديع نزلاء الحجر الصحي بإقامة حفلة كبيرة ضمت جميع النزلاء بالفندق وتم صنع تورتة كبيرة اعدت خصيصًا لهذه المناسبة وتم تقديم بوفيه مفتوح العصائر الطازجة والحلويات لافتًا إلى شعور جميع النزلاء بالسعادة لانتهاء مدة الحجر الصحي والعودة إلى بلادهم معربين عن شكرهم للإدارة على حسن المعاملة التي قدمت لهم.



وأضاف عثمان أن عدد كبير منهم حرص على توثيق الحفل بالصور التذكارية الجماعية حاملين إعلام مصر حيث انهم لأول مرة يتقابلوا مع بعض منذ ١٤ يوم حيث كانت التعليمات عدم خروجهم من الغرف طول مدة الحجر وأكد عدد كبير منهم على نشر الصور على صفحاتهم الخاصة وتقديم الشكر لجميع العاملين بالفندق على مجهودهم طول مدة الإقامة.



كانت أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحرالاحمر، اليوم الخميس، عن انتهاء فترة الحجر الصحي لعدد 364 من المصريين العائدين من دول البحرين وهولندا والمغرب، وذلك بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقضاء 14 يوما من الحجر الصحي في عدد من الفنادق السياحية بمدينة مرسي.



وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له اليوم الخميس، إن فريق طبي من الحجر الصحى برئاسة الدكتور إسماعيل خلف، مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر، وقّع الكشف الطبي النهائي على الركاب المصريين وطاقم الطائرة العائدين للتأكد من خلوهم من أي إصابات بالفيروس.



وثبت سلبية نتائج فحصهم جميعا بعد انتهاء فترة الحجر الصحي التي بدأت في 21 أبريل الماضي، ومن المقرر أن يتم نقلهم من مطار مرسى علم الدولى إلى مطار القاهرة الدولي على متن رحلات داخلية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.