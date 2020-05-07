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مرتضى منصور يهاجم رئيس الزمالك السابق بسبب تصريحاته

الخميس 07/مايو/2020 - 03:46 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بيشاي
انتقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تصريحات المدعو ممدوح عباس، بخصوص استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

وقال منصور إن المدعو عباس ليس له أي صفة أو صلة بنادي الزمالك بعد شطب عضويته، فكيف له أن يتحدث من الأساس عن موقف بطولة الدوري.

ووصف مرتضي منصور ممدوح عباس بأنه دمر نادي الزمالك خلال فترة تواجده بالنادي بعد مجيئه عن طريق الانتخابات المزورة وهو ماأقرت به المحكمة الادارية العليا ، حيث أشار منصور بأنه حصل على حكم قضائي بحل المجلس الذي جاء بالتزوير، ولكنه تنازل حرصا على استقرار النادي ورغم ذلك توجه عباس لرفع دعوى قضائية لاحتساب المده التي تم تعيين المستشار جلال إبراهيم بها وأبلغته المحكمه أنه جاء بالتزوير وليس له مده لاحتسابها وأن تنازل مرتضي لا يعنى الغاء الحكم الصادر بتزوير الانتخابات.

وأضاف منصور بأن ممدوح عباس تم تعيينه رئيسا في صفقة مشبوهة، في عهد حسن صقر موجها كلامه له:" انت لم تكن رئيساً للنادي بل كنت مجرد مسؤول عن لجنة بالتعيين من أجل تيسير الأعمال، ولكنك لم تأتي من خلال الجمعية العمومية المحترمة.

وتابع : "التاريخ لن يذكرك يا عباس لأنك في مزبلته انت كنت فاشل بكل المقاييس، أحب أن اذكرك بماضيك الأسود وبالضرر الكبير الذي سببته لنادي الزمالك من ضياع بطولات وتسريح فرق ولاعبين على أعلى مستوى، ولو كنت ترغب في استئناف بطولة الدوري عليك أولا إعادة الاموال المهدره في عهدك التي تقدر بمليار جنية، والتي أكدها تقرير هيئة الرقابة الادارية و الجهاز المركزي للمحاسبات". 

وواصل مرتضى : "لا أريد أن اسمع صوتك نهائياً، عليك أولا إعادة أراضي الدولة المنهوبة، ودفع الضرائب المتأخرة لأكثر من ١٨ شركة تمتلكها قبل أن تتحدث عن عودة الدوري".

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