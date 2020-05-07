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ألمانيا.. مسؤولون يحذرون من أن فيروس كورونا لم ينته بعد

الخميس 07/مايو/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
حذر مسئولون ألمان، اليوم الخميس، من أن أزمة فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد بالرغم من أن ألمانيا تعيد فتح اقتصادها ببطء وتحاول إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وقال هيلجه براون، رئيس مستشارية، المستشارة أنجيلا ميركل لراديو Deutschlandfunk، اليوم الخميس: "نحن لا نعيش بعد الوباء الآن - بل نحن نعيش في منتصف الوباء، الذي سيبقى معنا لبعض الوقت - على الأقل خلال هذا العام وهذا أمر متفائل للغاية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال معهد روبرت كوخ، وهو هيئة صحية لها دور مركزي في مكافحة المرض، إن اليقظة الخاصة كانت مهمة في الخريف، مشيرًا إلى أدلة على أن الفيروس يمكن أن يكون له نمط موسمي طفيف مع توقع المزيد من الحالات في أشهر الشتاء.

مع ذلك، قال نائب رئيس معهد روبرت كوخ، لارس سكادي: "بالطبع من الممكن أن يرتفع عدد الحالات مرة أخرى مسبقًا وأن نحصل على موجة ثانية - أي عندما يرتاح السلوك البشري مرة أخرى بحيث يكون هناك عدد أكبر من عمليات الإرسال."

وأضاف "سكادي"، اليوم الخميس، أنه على الرغم من تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة منذ يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، فإن الاتجاه نحو انخفاض حالات الإصابة الجديدة لم يطرأ أي تغيير.

وأردف "سكادي"، أن محاولة إعادة فتح المجتمع كانت صحيحة، لكنه حذر من أن الوباء سيستمر على الأرجح لعدة أشهر أخرى. "جميع التدابير تحمل مخاطر معينة."

أبلغت ألمانيا عن أكثر من 166000 حالة إصابة وأكثر من 7000 حالة وفاة ، لكن البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الاتحاد الأوروبي كان أفضل حالًا من بعض نظرائه بسبب الاختبارات المبكرة والتدابير البعيدة.

كانت ميركل قد أعلنت عن خطوات لتخفيف الإغلاق وأطلقت آلية "فرملة الطوارئ" تسمح بتجديد القيود في حالة انتعاش العدوى مرة أخرى.

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