ولاية نيويورك تعلن تجاوز عدد وفيات كورونا 20 ألف حالة

تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ولاية نيويورك الأمريكية، عتبة الـ20 ألفا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وقالت السلطات الصحية في ولاية نيويورك الأمريكية، على موقعها الرسمي، إن 20597 شخصا على الأقل راحوا ضحية الفيروس التاجي في الولاية حتى الآن، أكثر من 58% منهم رجال.

ووأعلنت سلطات الولاية الأمريكية تسجيل 323978 إصابة بالعدوى حتى الآن.

وكشفت الإحصاءات أن أغلبية ضحايا الوباء كانوا فوق سن 60 عاما، بينما حصيلة الوفيات جراء جائحة كورونا في ولاية نيويورك أمس عند مستوى 19645 وفاة.

وقد سجلت الولايات المتحدة حتى اليوم أكثر من 1228609 إصابة بكورونا، بما في ذلك 73431 حالة وفاة، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.