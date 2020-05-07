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الأهلي يعلن عن أول الراحلين

الخميس 07/مايو/2020 - 04:00 م
الأهلي
الأهلي
محمد جمال
استقر الجهاز الفنى بقيادة السويسري رينيه فايلر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رحيل اللاعب الانجولى جيرالدو خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعدما لم ينال اللاعب إعحاب وثقة الجهاز الفنى للمارد الأحمر.

ويسعي مسؤولي الأهلي فى توفير عرض مناسب ماديًا للإستفادة من بيع جيرالدو خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعدما لم يظهر اللاعب بمستوي مميز مع القلعة الحمراء.

وحدد مسؤولو الأهلى مبلغ مليون دولار لبيع الأنجولى الدولى، بعدما استقرت لجنة التخطيط بالنادى على الاستغناء عن خدمات اللاعب الصيف المقبل.

وكانت ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول وجود عروض تونسية لضم اللاعب من النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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