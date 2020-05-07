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الاتحاد السعودي يضع تصورا مبدئيا لعودة دوري المحترفين

الخميس 07/مايو/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
أشارت تقارير صحفية إلى آخر التطورات الخاصة بعودة مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك بعدما توقف النشاط الرياضي في شهر مارس الماضي كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد خاطب الاتحاد السعودي، لبحث امكانية استئناف الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد حدد 15 أغسطس موعداً مبدئياً لعودة النشاط الرياضي في المملكة.

ويتواصل الاتحاد السعودي، مع الجهات المختصة على رأسها وزارة الصحة، لتحديد آلية عودة دوري المحترفين، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال أيام.

يذكر أن الدوري السعودي قد توقف بعد انتهاء الجولة الثانية والعشرين، ويتصدر الهلال جدول ترتيب البطولة برصيد 51 نقطة، بعدما فاز في 15 مباراة، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

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