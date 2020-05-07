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عاجل.. إخلاء سبيل الصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر

الخميس 07/مايو/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل الصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر، بضمان محل الإقامة، في القضية رقم 441 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا بـ "المحور الاعلامي لجماعة الاخوان المسلمين" فى اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتحريض ضد الدولة. 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس الصحفيين مصطفى الأعصر وحسن البنا، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وتضم القضية 441 صحفي آخر هو معتز ودنان، الذي أجرى حوارا مع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات قال فيه جنينة إن الفريق سامي عنان يمتلك وثائق تخص مسئولين بالدولة، وتم عرض ودنان على النيابة يوم 20 فبراير وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وتعتبر القضية 441، استكمالا لقضية أخرى، يواجه فيها عددا من الصحفيين والقائمين على مجال النشر نفس الاتهامات وهي القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية "المحور الاعلامي"لجماعة الاخوان أو قضية "مكملين
وكما قررت محكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل اليوتيوبر الشهيرة حنين حسام، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، في اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وتدشينها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب وتسهيل الجريمة.

وتواجه حنين حسام - بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات" - تهمًا بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
عاجل.. إخلاء سبيل الصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر
عاجل.. إخلاء سبيل الصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر
عاجل.. إخلاء سبيل الصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر
عاجل.. إخلاء سبيل الصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر

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معتز ودان مصطفى الاعصر بوابة الفجر الفجر

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