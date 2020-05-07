Advertisements

حسن شاكوش ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

الخميس 07/مايو/2020 - 03:50 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

في حلقة جديدة مميزة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم، "رامز مجنون رسمي" يظهر المطرب الشعبي حسن شاكوش كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

 

ويشهد برنامج  "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

 

يُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على " MBCمصر" يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

أخبار تهمك

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ أقل من ساعة

إخلاء سبيل حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ أقل من ساعة

حسن شاكوش ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

منذ نصف ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رئيس الوزراء يعلن مفاجأة بشأن إصابات كورونا في مصر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من فايلر.. 10 لاعبين يرحلون عن الأهلي الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعلن عن أول الراحلين

منذ ثلث ساعة

بشرى سارة من رئيس الوزراء بشأن زيادة الأجور

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مرتضى منصور يهاجم رئيس الزمالك السابق بسبب تصريحاته

منذ 36 دقيقة

الزوج الـ12.. غادة عبدالرازق تعلن زواجها من مدير تصوير "سلطانة المعز"

منذ ساعة الا ربع

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

03:30 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

02:08 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة