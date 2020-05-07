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مهاجم بيراميدز: الأهلي الأحق بلقب الدوري هذا الموسم

الخميس 07/مايو/2020 - 05:35 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
كشف ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والمعار لصفوف طلائع الجيش هذا الموسم عن الفريق الذي يستحق التتويج بلقب الدوري المصري حال إلغاء الدوري.

وقال منسي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الأهلي يستحق التتويج بلقب الدوري المصري في حال إلغاء المسابقة هذا الموسم".

وأضاف :"فارق النقاط كبير بين الأهلي وأقرب منافسيه، وبالتالي فالأهلي هو الأحق بالتتويج باللقب".

والجدير بالذكر أن النشاط الرياضي يتوقف حاليا في مصر منذ شهرين كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

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