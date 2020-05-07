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صندوق النقد الدولي يوافق على 50 طلب دعم لمواجهة كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 05:07 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق وافق على طلبات مساعدة طارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا من 50 بلدا من أعضائه المئة وتسعة وثمانين بقيمة إجمالية حوالي 18 مليار دولار، وإنه يواصل المعالجة العاجلة لأكثر من 50 طلبا آخر.

وأبلغ رايس الصحفيين في إيجاز عبر الإنترنت أن المجلس التنفيذي للصندوق سينظر في طلب قدمته مصر للحصول على تمويل عاجل وترتيب إقراض تحت الطلب في 11 مايو.

ولم يذكر جميع الدول التي ينظر الصندوق في طلباتها، لكنه قال في معرض الرد على الأسئلة إن خبراء الصندوق يدرسون حاليا طلبات من سريلانكا وجنوب إفريقيا وزامبيا.

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