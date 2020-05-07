توريد 60 ألف طن قمح لصوامع سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، إنه تم توريد 59 ألف و921 طن قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة، منذ بدء عمليات التوريد.





وأكد وكيل الوزارة أن محصول القمح يتم استلامه من المزارعين وفقاً للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط





ولفت وكيل وزارة التموين إلى أن غرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة عمليات توريد الأقماح من المزارعين، لتلافي أية معوقات تحدث.



