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تعرف على طرق تسليم المشاريع البحثية بـ"تعليم الدقهلية"

الخميس 07/مايو/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شكل علي عبد الروؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، لجنة بالمدارس لتسليم المشاريع البحثية من الطلاب وقرارت خاصة بالشهادة الإعدادية. 

جاء ذلك خلال اجتماع علي عبد الرؤوف - وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بمديري الإدارات التعليمية، بحضور مدير عام التعليم العام الدكتور أحمد هيكل، ومدير عام الخدمات الدكتور حازم الألفي لمناقشة الإجراءات التي يتم اتبعاها لتسليم الأبحاث.

وأصدر عبد الرؤوف تعليماته لمديري الإدارات التعليمية بضرورة اتباع الإجراءات التالية في تسليم المشروعات البحثية ومنها الإعلان عن خطوات تسليم المشروعات البحثية الإلكترونية الورقية بكافة المدارس وعلى الموقع الرسمي للمديرية. 

وتسلم المشروعات البحثية (الإلكترونية الورقية) في الفترة من (٢٠٢٠/٥/٩ حتى ٢٠٢٠/٥/١٦)، وعدم ربط تسليم المشروعات بأية مصروفات دراسية. 

ويتولى وكيل الإدارة التعليمية تشكيل لجان للإشراف على تسليم المشروعات البحثية بمعرفه مديري المراحل التعليمية.

وتشكل لجنة بكل مدرسة تتولى المهام الآتية استلام المشروعات البحثية الورقية، والتأكد من كتابه الطالب لبياناته والرقم التعريفي (كود الطالب) على المشروع البحثى الورقي، وتسليم الطالب مايفيد قيامه بتسليم المشروع البحثي للمدرسة. 

وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي يتم تسليم الأبحاث الورقية إلى المدرسة في مظروف عليه اسم الطالب ورقم الجلوس والإدارة التعليمية ليسلم إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية ويحصل الطالب بعد اجتيازة المشروع البحثي على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة ١٠٠٪؜ وتضاف درجته إلى در جة الفصل الدراسي الأول.

ويتم اعتبار نتيجة الطالب الذي لم يقدم المشروع البحثي صفر وتعلق نتيجة الطالب الذي يثبت تطابق المشروع البحثي الخاص به مع مشروع آخر، أما طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لم يؤدوا الامتحان إلكترونيًا تعلن نتيجتهم بعد تقدير المشروعات البحثية في مدة أقصاها أسبوعين من انتهاء تسليم المشروعات البحثية.
تعرف على طرق تسليم المشاريع البحثية بـ"تعليم الدقهلية"
تعرف على طرق تسليم المشاريع البحثية بـ"تعليم الدقهلية"

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تعليم الدقهلية بوابة الفجر المشاريع البحثية الفجر

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