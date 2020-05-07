"مات يوم ميلاد إبنة" تعرف علي الكلمات الآخيره للشهيد "المنسي"





وقالت أيضا أن الشهيد إستشهد يوم ميلاد إبنة، حيث أنها إتفقت معه أنهم سيحتفلون بعيد الميلاد بعد نزوله الأجازه، ولكن شاء القدر أنه إستشهد في نفس اليوم.





وحل برنامج "كل يوم" علي مائدة إفطار أسرة الشهيد أحمد منسي، حيث روت زوجته منار سليم كواليس متابعتها لمسلسل "الاختيار" من بطولة النجم أمير كرارة.





كما أجرت مقدمة البرنامج حوارات مع أبناء البطل الشهيد أحمد منسى، حمزة منسي، وعاليا منسي، وعلي منسي، بالإضافة لـ إسلام أسامة صاحب خطاب "يارب أبقي زي منسي"





أجرت الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، حوارًا مع أسرة الأسطورة الشهيد أحمد منسى، من داخل منزله.وأخبرت زوجة الشهيد "المنسي" الإعلامية بسمة وهبي عن آخر رسالة أرسلها لها قبل إستشهادة، وكانت مضمونها "مشمش" وهو إسم الدلع الذي كان ينادي زوجتة بة، وقالت أيضاً أنه قبل إستشهاده، أرسل العديد من الرسائل للناس المقربين له.