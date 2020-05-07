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تطورات جديدة لاستئناف عودة البريميرليج.. تعرف على التفاصيل

الخميس 07/مايو/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن عودة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد توقف النشاط الرياضي حول العالم في بداية شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يعقد مسئولو رابطة الدوري الإنجليزي اجتماعا مع ممثلي أندية البريميرليج هذا الأسبوع، إلا أن قرروا تأجيل هذا الاجتماع للأسبوع المقبل لبحث كيفية استئناف المسابقة.

ووفقا لتقارير انجليزية حسب صحيفة ديلي ميل، فإن الاجتماع بين المسئولين في البريميرليج وممثلي سوف يكون يوم الاثنين المقبل.

وأشارت الحكومة البريطانية في تصريحات سابقة بأن البطولات المحلية في انجلترا سوف تعود في شهر يونيو القادم بشكل كبير، ولكن ستكون خلف الأبواب المغلقة وعلى ملاعب محايدة من أجل السيطرة على هذا الفيروس وعدم انتشاره بسبب مباريات كرة القدم.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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