ضبط المتهم بسرقة خزينة مكتب التأمينات الاجتماعية في المنيا



وتم تشكيل فريق بحث من البحث الجنائى برئاسة اللواء خالد عبد السلام مدير البحث البحث الجنائى، تكليف فريق بحثي برئاسة والعميد جمال الدغيدى مدير مباحث المديرية والتنسيق مع العميد حمدي رفعت، رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا، والمقدم عمر عامر، رئيس مباحث مغاغة،وبأجراء التحريات الأولية أفادت بأن المتهم بارتكاب الواقعة يدعى "ر.س.ع" 58 عامًا، وهو مسؤول سابق بالمكتب وقد استغل الإجازة الأسبوعية، وقام بتنفيذ جريمته



على جانب آخر، احتفلت الطواقم الطبية والتمريض بمستشفى العزل بملوى جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، بخروج 20 حالة جديدة بعد شفائهم وتعافيهم من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية، ليصل بذلك عدد المتعافين إلى 132 حالة منذ إفتتاح المستشفى بشكل استثنائي وجزئي وتحويله إلى مستشفى لعزل الحالات المصابة من محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وبعض الحالات من محافظة القاهرة.



وكانت المستشفى قد قررت تحويل 43 حالات للمدينة الجامعية بالمنيا وبني سويف وأسيوط بعد استقرار حالتهم الصحية وبدء تماثلهم للشفاء وذلك لإفساح أماكن لاستقبال حالات أخرى تكون أكثر احتياجا للتواجد بالمستشفى.

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، بالتنسيق مع مباحث مغاغة، من إلقاء القبض على المتهم بسرقة، مبالغ مالية من خزينة التامينات الاجتماعية بالمركز، وقدرت المبالغ بمليون و800 الف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغا من رفعت عبدالرسول، مدير مكتب التأمينات الاجتماعية فرع مغاغة، يفيد قيام مجهولين بسرقة المكتب عن طريق إزالة أحد جدران المكتب وسرقة محتويات الخزينة بقيمة مليون و800 ألف جنيه، تتعلق بصرف معاشات المواطنين عن شهر مايو.