عاجل.. حركة ترقيات جديدة بوزارة الأقاف

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الخميس 07/مايو/2020 - 05:23 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف كل من الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمساجد الأهلية.

وكما كلف الدكتور صبري حلمي محمد أبو غياتي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.

الطيب: «كورونا» آية من الله تدعو للتفكير وإعادة النظر في أفعالنا وتصرفاتنا

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنَّ شهر رمضان يأتي هذا العام وسط ظروف صعبة ومختلفة عن الأعوام السابقة، نتيجة الخوف والتوتر، بل والرعب الذي تسبب فيه تفشي وباء كورونا المستجد، إضافة إلى ذلك، ما زلنا نحن الشرقيين نعاني من كوابيس الحروب التي فرضت علينا فرضا، ودفعنا ولا زلنا ندفع نحن العرب والمسلمين ثمنها غاليا ومكلفا، بل باهظ التكلفة من الدماء والتشرد والخراب والتدمير، وبدل أن كنا نخشى الموت على جنودنا وقواتنا، أصبحنا نخشى الموت في بيوتنا ومراقدنا ومع أهلينا وأبنائنا. 

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر، اليوم، خلال برنامجه اليومي «الإمام الطيب»، أن وباء كورونا وغيره من الأوبئه؛ ليس عقاب من الله كما يزعم البعض، ولكن يمكن القول بأنه آية من آيات الله مثل كل الكوارث الطبيعية، وأن كل هذا الكون، وكل مخلوق فيه، هو آية من آياته تعالى، يدعونا فيها للتفكير وإعادة النظر في أفعالنا وتصرفاتنا وعلاقتنا به سبحانه وتعالى وعلاقتنا ببعضنا البعض كبشر.

وأضاف فضيلة الإمام الأكبر، أن العالم اليوم مطالب بأن يعيد حساباته بعد هذه الكارثة، وبعدما استغلت ثروات العالم خلال العقود الماضية، واستنزفت جهود العلماء في تطوير الأسلحة التي تقتل وتدمر، في حين أنه لو أنفقت هذه الثروات الهائلة أو جزء منها في البحث العلمي الذي يخدم الإنسان، وفي تحسين الأوضاع الصحية للدول التي تعاني من المرض، لما وصلنا الى هذا الوضع المتردي التي تقف فيه البشرية كلها عاجزة أمام هذا الفيروس.

ووجه فضيلة الإمام الأكبر، خلال حديثه، دعوة إلى العالم، بأنظمته وأفراده ومؤسساته، إلى التضامن من أجل وقف الحروب والنزاعات، والفصل في مواطن الخلاف بطرق إنسانية، وليست عسكرية أو اقتصادية أو قومية، مؤكدًا أنَّ هذه هي الخطوة الأولى التي تساعد البشرية في توجيه طاقاتها نحو ما هو أنفع للجميع، ونحو تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها المجتمعات كافة، ونحو توجيه دفة التطورات التكنولوجية حالا ومستقبلا نحو إنشاء أنظمة صحية عالمية لديها القدرة على المواجهه الحقيقية لمثل هذه الأوبئة، والتي هددت البشرية أكثر من مرة طوال قرون مضت، ولم ينتبه الإنسان لها إلا بعد دخوله معها في صراع البقاء.

وفي نهاية حديثه توجه فضيلة الإمام الأكبر بالدعاء قائلا «اسأل الله تعالى أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم امين».

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