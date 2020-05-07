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"المؤسسة العامة للتقاعد" تكشف حالات استحقاق وإيقاف المعاش

الخميس 07/مايو/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، 6حالات لاستحقاق المعاش التقاعدي، وحددت حالات إيقاف المعاش وفقًا لنظام التقاعد المدني.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإليكتروني أنه يستحق معاشًا تقاعديًّا، المحال للتقاعد لبلوغه سن الستين سنه مهما كانت مدة خدمته، ما عدا الخدمات غير النظامية، أو عدم إكمال سنة التجربة المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية.

حالات العجز والوفاة يستحقون معاش من المؤسسة العامة للتقاعد

والمتوفى والمفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية يستحق معاشًا مهما تكن مدة الخدمة بنسبة 40% من آخر راتب أساسي تقاضاه عند الوفاة أو العجز أو المعاش المستحق عن مدة خدمته الفعلية أيهما أكبر، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وكذلك المتوفى أو العاجز أثناء العمل وبسببه يستحق معاشاً بنسبة  80%من آخر راتب أساسي تقاضاه أو عن مدة الخدمة أيهما أكبر، ومن انتهت خدمته لأي سبب كان ولديه خدمة 25 سنة فما فوق، بحسب المؤسسة العامة للتقاعد.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يستحق معاش تقاعدي من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام وبغير سبب تأديبي فيستحق معاشا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمسة عشر سنة على الأقل.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد، يستحق معاش تقاعدين الشخص المحال للتقاعد بناءً على طلبه ولديه خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن 20 سنة كاملة بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينه يستحق معاشًا بقدر خدمته، ويتم تسوية المعاش التقاعدي بنسبة جزء من أربعين جزءًا من آخر راتب عند نهاية الخدمة.

حالات الإيقاف والحرمان من المعاش من المؤسسة العامة للتقاعد

في السياق ذاته، أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد حالات إيقاف المعاش التقاعدي، منها شغل إحدى المراتب في الميزانية العامة للدولة، أو استحقاق معاش تقاعدي أكبر.

بينما يتم حرمان المتقاعد أو المستحق من المعاش، إذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها، أو إذا استخدم في حكومة أو منظمة أجنبية بدون إذن رسمي، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

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