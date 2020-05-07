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معلومات لأول مرة عن ضيف "رامز مجنون رسمي"

الخميس 07/مايو/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يستضيف الفنان رامز جلال المطرب الشعبي حسن شاكوش، في الحلقة ال12 من برنامجه "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc"في تمام الساعة ال6:30 مساء.


بدأ حسن شاكوش كلاعب كرة في النادي الإسماعيلي والمصرية للإتصالات وكان مدافع قوي،ولقب ب"شاكوش" بسبب موهبته الدفاعية حيث أنه لم يسمح لأي كرة بأن تدخل المرمي.


ابتعد عن التعليم منذ أن أنهى الصف الثالث الإعدادي لإنشغاله في عالم الكرة،ولكنه تركها بسبب مشادات بينه وبين كابتن الفريق وإحساسه بالظلم من ناحية المال.

بدأ "شاكوش" في عالم الفن والغناء بعد نصيحة والده له،وكانت أشهر أغانيه أغنية "أشكرك أوعدك"،وذالك من 8 سنوات، ثم شارك مع الفنان محمد رمضان في أغنية "علشانك"، من خلال فيلم "واحد صعيدي".

واشتهر "شاكوش" بعد أغنيته "بنت الجيران" التي لاقت إعجاب عدد كبير من الجماهير في مصر وخارجها، وتوالت بعدها أعماله وأشهر تلك الأعمال أغنية "عود البطل".


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