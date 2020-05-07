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مبابي يسهل مهمة ريال مدريد ويصدم باريس سان جيرمان

الخميس 07/مايو/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
يرغب مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

بينما يسعى الفريق الباريسي لتجديد عقد مبابي مع الفريق والذي سوف ينتهي في صيف موسم 2022.

وأشارت تقارير انجليزية حسب صحيفة "ديلي ميل"، إن كيليان مبابي سهل مهمة ريال مدريد بوضع شرطا للموافقة على تجديد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية.

ورفض مبابي التجديد بشروط فريق باريس سان جيرمان، ولكنه وافق على التجديد والحصول على 600 الف جنية إسترليني كراتب أسبوعي، ووضع شرط جزائي في عقده وهذا ما قد يساعد ريال مدريد على ضمه في السنوات القادمة.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن الشرط الجزائي سوف يكون 198 مليون إسترليني، وهو نفس الرقم الذي تعاقد من خلاله فريق باريس مع نيمار دا سيلفا من فريق برشلونة الإسباني.

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