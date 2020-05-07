عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الشباب والرياضة (اعرف التفاصيل)

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

من جهته، أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض آخر مستجدات تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس السيسي بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع على الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير المدينة الرياضية بشرق بورسعيد، والتي تتضمن إنشاء ااستاد حديث وفق أعلى المعايير الدولية بسعة 40 ألف متفرج، ومنشآت رياضية وترفيهية متعددة، كما تم استعراض دراسة تطوير منطقة استاد بورسعيد الحالي وفق أحدث نماذج التطوير لتعظيم الاستخدام الأمثل للمنشآت والأصول بتلك المنطقة.



