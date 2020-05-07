هاتفيا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأفغاني تطورات فيروس كورونا





وبحث الاتصال، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى المستجدات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات فيروس كورونا المستجد، وجهود البلدين في احتواء تداعياته.





ويذكر أن تلقى وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من نظيره النيوزليندي وينستون بيترز، بحثا خلاله تطورات فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 وجهود البلدين للتصدي للوباء.





كما بحث الوزيران تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في شتى المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.









تلقي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الخميس، من وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية المُكلف محمد حنيف أتمر.