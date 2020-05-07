Advertisements

رئيس ليون يفتح النار على رابطة الدوري الفرنسي

الخميس 07/مايو/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
فتح جان ميشيل أولاس رئيس ليون النار على رابطة الدوري الفرنسي بعد قرار الليجا الفرنسية، في الوقت الذي أعلنت فيه ألمانيا استئناف مباريات الدوري الألماني.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم انتهاء الموسم الأسبوع الماضي مع تبقي 10 جولات، ومنحت اللقب إلى باريس سان جيرمان وتركت ليون خارج المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وقال أولاس هذا الأسبوع إن النادي خسر "فرصة كبيرة" وحذر من أنه سيطالب بتعويضات "بملايين اليوروهات" من جهات لم يحددها.

وأمس الأربعاء، قالت رابطة الدوري الألماني إنها تخطط لاستئناف الموسم في 15 مايو  لتصبح أول بطولة دوري كبيرة في أوروبا تنطلق من جديد بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأبلغ أولاس صحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية اليومية: "علمت بأن التدريبات استؤنفت في حوالي 10 دول أوروبية. إذا طبقنا نظامنا، كان من المحتمل أن نتمكن من استكمال الموسم".

وأردف: "نحن في مسار خاطئ لكن الوقت ليس متأخرا للتفكير... في شيء محكم".

وأضاف أولاس: "هناك أمل طالما هناك حياة. (قرار ألمانيا) خطوة مهمة للغاية بالنسبة لكل الناس الذين كان مبررهم في التوقف هو أن كل بطولات الدوري الأخرى توقفت".

وبعد إنهاء الموسم في المركز السابع، يجب على ليون الفوز بكأس رابطة الدوري الفرنسي أو دوري أبطال أوروبا لكي يحصل على مكان في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وتأجل نهائي كأس رابطة الدوري ضد باريس سان جيرمان لأجل غير مسمى.

وتأمل بطولات الدوري في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا أن تستأنف نشاطها، لكن لم تعلن بعد عن تواريخ العودة.

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يومين

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من رئيس الوزراء بشأن زيادة الأجور

منذ حوالي 5 ساعات

وزارة الصحة تستعرض الطريقة الصحيحة للحجر المنزلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يومين

الأهلي يعلن عن أول الراحلين

منذ حوالي 3 ساعات

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 16 ساعة

مبابي يسهل مهمة ريال مدريد ويصدم باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

الزوج الـ12.. غادة عبدالرازق تعلن زواجها من مدير تصوير "سلطانة المعز"

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

06:16 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة