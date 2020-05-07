أحمد كريمة: الإخوان والسلفيين عبء على الدين (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الإخوان والسلفيين عبء على الدين.





وأضاف كريمة، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الصحابة رضوان الله عليهم انتفعوا بالدين، أما الإخوان والسلفيين هم عبء على الدين وهذا الفرق بين الأصيل والدخيل، وأن سلوكيات وتصرفات الإخوان والسلفيين أبعد ما يكون للدين.









وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن، أن الفكر السلفي يناهض الدولة والشعب والتكفير ويصدر فتاوي وآراء شاذة لما أنزل الله لها من سلطان وينسبون إليها النبي محمد صل الله عليه وسلم كذبا والسلف الصالح.





وفي سياق منفصل، قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن الاهتمام الكبير من المشاهدين العرب بمسلسل الاختيار والذي تقدمه مصر هدية للأمة العرب، التي يحاول أعداء الأمة طمس بطولاتها وتشويه جيوشها إنما هو دليل قاطع على نجاح هذا المسلسل الذي نجح في كشف الوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.





وأضاف في بيان الثلاثاء، أن هذا المسلسل الذي تلتف حوله الاسر المصرية والعربية يوميا كشف بالصوت والصورة حقيقية جماعة الإخوان الإرهابية وأنها تنظيم إرهابي خطير لا يعرف إلا لغة الإرهاب وسفك دماء الأبرياء وأكد للرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية أن صقور وبواسل القوات المسلحة المصرية الباسلة وأسرهم، لديهم عقيدة راسخة في عقولهم وقلوبهم وهى حب الوطن أغلى من حب الحياة نفسها ولذلك فهم لا يتوانون لحظة في تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها.



