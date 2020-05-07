"جنوب سيناء" تواصل تنفيذ مشروعات حماية مدينة الطور من السيول

أكد المهندس عبد الرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، اليوم الخميس، أنه جاري تواصل العمل بالمرحلة الثانية لحماية مدينة الطور من أخطار السيول ، حيث يجرى إقامة سدين بمنطقة وادي ميعر التابعة للمدينة ، وعمل تشوينات طبقة "D.C" للسدين، للتأكد من مناسيب الحفر، وذلك تحت اشراف المهندس عبدالمجيد مصطفى، والمهندس خالد عبدالله، والمهندس محمد زين العابدين، والمهندس أحمد علي.





وأوضح مدير إدارة المياه، أنه من المقرر أن تنتهي الأعمال بالمشروع في نهاية العام الجاري، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 25 %، بتكلفة تتخطى 277 مليون جنيه.





وأشار إلى أن مراحل التنفيذ بالمشروع تجرى وفقًا للمعدل الزمني الخاص بمراحل تنفيذ المشروع، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19"، بالتشديد على فحص جميع العاملين بمواقع العمل ثلاث مرات يوميًا، لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا مع تطهير المواقع والمعدات.