مواعيد الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "اتنين في الصندوق"

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تعرض اليوم قناة "أم بي سي مصر"، حلقة جديدة من مسلسل "2 في الصندوق"، بطولة حمدي الميرغني، وأوس أوس، الذي يعد أول بطولة مطلقة ليشاركون به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.



يتم عرض مسلسل "اثنين في الصندوق"، يوميا خلال أيام شهر رمضان في تمام الساعة 9.30 مساءا، على قناة mbc مصر، كما يعاد على قناة mbc مصر2.



يجسد بطول مسلسل اثنين في الصندوق كل من حمدي الميرغني ومحمد أسامة أوس أوس، ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد ورحاب الجمل ونهى عابدين، وهايدي رفعت، ومحمد حسني، وصلاح عبدالله، وانتصار، ويظهر العدسد من النجوم كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل، والمسلسل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.





