الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بكورونا لمهاجر محتجز

وقالت وكالة الصحة والخدمات الإنسانية في مقاطعة سان دييجو: إن رجلا (57 عاما) كان محتجزا في مركز اوتاي ميسا التابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة، كان قد نقل إلى المستشفى في نهاية شهر أبريل الماضي، وتوفي يوم أمس الأربعاء.

أعلنت السلطات الصحية المحلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالو وفاة لمهاجر محتجز في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، نقلاً عن وكالة الأنباء العالمية " رويترز" .

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,852 مليون إصابة، بينهم أكثر من 266 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,317 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.