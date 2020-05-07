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ضبط مخالفين اعترضوا حملة إزالة عقارات في الإسكندرية
الخميس 07/مايو/2020 - 05:42 م
دينا حسن-محمد رجب
ضبطت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية مخالفيين أثناء اعتراضهما على تنفيذ قرار إزالة عقارات مخالفة في منطقة البيطاش في حي العجمي غرب المحافظة، وتم إحالتهما إلى النيابة العسكرية، التي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وشنت الأجهزة التنفيذية ووحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية حملات إزالة واسعة على عقارات مخالفة بأحياء الإسكندرية تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية.
وخلال الحملة تم ضبط إثنين من المخالفين أثناء اعتراضهما على تنفيذ قرار الإزالة بمنطقة البيطاش بحي العجمي، وحى المنتزة ثان وتمت إحالتهما إلى النيابة العسكرية التى قررت حبسهما 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار مالكى العقارين.
وأصدر أمس الأربعاء، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية خطة التشغيل الآمن للمنشآت الحكومية التي تتضمن مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويكلف بتعميم نشرها وإلزام تطبيقها على جميع المنشآت الحكومية التابعة للمحافظة بما يحقق عودة العمل بكامل القوة التشغيلية وسلامة جميع العاملين.
وأوضح محافظ الإسكندرية، أن التدابير والإجراءات الاحترازية التي جاءت بالخطة الخاصة بالمنشأة تشمل؛ رفع كفاءة البنية التحتية للمرافق، وتعقيم كامل للمنشآت الحكومية بشكل دوري.
والإجراءات الخاصة بالقوة البشرية تضم:
- الالتزام بقياس درجات حرارة جميع العاملين بشكل دوري عند الدخول لمقرات العمل.
- توفير مطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع أماكن العمل.
- توزيع القناع الواقي والقفازات على الموظفين وإلزامهم بإرتدائها.
- التأكيد على تجنب التجمعات لعدد كبير من الأشخاص، وزيادة المسافة بين مكاتب الموظفين مع الاهتمام بالتهوية الجيدة، وزيادة المسافة بين الموظفين والعملاء مثالي 2 متر.
- عزل أي موظف يشعر بأعراض تنفسية وتوجيهه للكشف الطبي ومنح أي موظف يثبت ارتفاع درجة حرارته إجازة لمدة 14 يوم بالمنزل، وزيادة الوعي حول فيروس كورونا من خلال التواصل مع الموظفين.
وأشار المحافظ، إلى أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بوسائل نقل الموظفين تضم؛ تعقيم الباصات والسيارات الخاصة بنقل الموظفين، وإلزام الجميع بإرتداء القناع الواقي والقفازات، واتباع التخلص من وسائل الوقاية بطريقة آمنة.
وشدد الشريف على جميع المنشآت التابعة للمحافظة بالالتزام الكامل بالتعليمات والتدابير الاحترازية الواردة بخطة التشغيل، وحذر بالمحاسبة والمعاقبة الفورية لأي تجاوز في عدم تطبيق تلك الإجراءات.
وأكد أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة للتأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الوقائية المقررة من خلال فرق من مديرية الشئون الصحية.