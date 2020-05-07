ضبط مخالفين اعترضوا حملة إزالة عقارات في الإسكندرية

ضبطت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية مخالفيين أثناء اعتراضهما على تنفيذ قرار إزالة عقارات مخالفة في منطقة البيطاش في حي العجمي غرب المحافظة، وتم إحالتهما إلى النيابة العسكرية، التي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.





وشنت الأجهزة التنفيذية ووحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية حملات إزالة واسعة على عقارات مخالفة بأحياء الإسكندرية تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية.



وخلال الحملة تم ضبط إثنين من المخالفين أثناء اعتراضهما على تنفيذ قرار الإزالة بمنطقة البيطاش بحي العجمي، وحى المنتزة ثان وتمت إحالتهما إلى النيابة العسكرية التى قررت حبسهما 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار مالكى العقارين.



وأصدر أمس الأربعاء، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية خطة التشغيل الآمن للمنشآت الحكومية التي تتضمن مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويكلف بتعميم نشرها وإلزام تطبيقها على جميع المنشآت الحكومية التابعة للمحافظة بما يحقق عودة العمل بكامل القوة التشغيلية وسلامة جميع العاملين.



وأوضح محافظ الإسكندرية، أن التدابير والإجراءات الاحترازية التي جاءت بالخطة الخاصة بالمنشأة تشمل؛ رفع كفاءة البنية التحتية للمرافق، وتعقيم كامل للمنشآت الحكومية بشكل دوري.