بعد إصابة أحد مساعديه.. أمريكا تكشف عن نتائج فحص كورونا لـ"ترامب"





أكد البيت الأبيض على إصابة موظف أمني من محيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع.





وفال المصدر: إن ترامب أعرب عن أسفه الشديد إزاء تشخيص إصابة هذا العنصر وخضع مرة أخرى لفحص فيروس كورونا.





وأصدر نائب المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، بياناً أكد فيه على صحة هذه الأنباء، لافتأً إلى أن نتائج فحص ترامب ونائبه مايك بينس جاءت "سلبية".



