Advertisements

شاهد... مسلسل "اللعبة" الحلقة 17 على "mbc مصر "

الخميس 07/مايو/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
يقدم موقع "الفجر الفني"، خدمة مشاهدة مسلسل "اللعبة"، الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

مسلسل "اللعبة"، تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها، طاقم العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل
دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هشام مسلسل اللعبة مسلسل ماجد شيكو رمضان 2020 اللعبة 5

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 5 ساعات

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

مبابي يسهل مهمة ريال مدريد ويصدم باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يومين

بشرى سارة من رئيس الوزراء بشأن زيادة الأجور

منذ حوالي 5 ساعات

وزارة الصحة تستعرض الطريقة الصحيحة للحجر المنزلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 16 ساعة

الزوج الـ12.. غادة عبدالرازق تعلن زواجها من مدير تصوير "سلطانة المعز"

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعلن عن أول الراحلين

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. بث مباشر لمسلسل "اللعبة" الحلقة 7 على قناة "mbc مصر "

شاهد.. بث مباشر لمسلسل "اللعبة" الحلقة 8 على قناة "mbc مصر"

بعد قليل.. الحلقة التاسعة من مسلسل "اللعبة" على "mbc مصر"

بعد قليل.. حلقة جديدة من مسلسل "اللعبة" على mbc مصر

پعد قليل.. حلقة جديدة من مسلسل "اللعبة" على "mbc مصر"

سامي مغاوري يبتز شيكو وهشام ماجد ويتقدم لخطبة عارفة عبد الرسول

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

06:16 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة