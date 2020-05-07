Advertisements

تعرف على موعد الحلقة الرابعة عشر من "الإختيار" لـ أمير كرارة

الخميس 07/مايو/2020 - 06:13 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
انتهت أحداث الحلقة الرابعة عشر عندما قام أحد عساكر الجيش بالتضحية بروحه من أجل زملاؤه، وقفز على التكفيرى ومات متفجرا بالحزام الناسف الذى كان يرتديه التكفيرى.

قصة الاختيار:

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:

يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

موعد الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الاختيار:

وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هشام عشماوي مسلسل قصه الشهيد عشماوي امير كرارة العوضي الاختيار الإختيار احمد العوضي 5

أخبار تهمك

وزارة الصحة تستعرض الطريقة الصحيحة للحجر المنزلي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعة و 12 دقيقة

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يومين

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة من رئيس الوزراء بشأن زيادة الأجور

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعلن عن أول الراحلين

منذ حوالي 3 ساعات

الزوج الـ12.. غادة عبدالرازق تعلن زواجها من مدير تصوير "سلطانة المعز"

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 4 ساعات

مبابي يسهل مهمة ريال مدريد ويصدم باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد مشهد القبض على التكفيري أبو عمر في "الاختيار" .. رواد يتداولون صورة الإرهابي الحقيقية

موعد الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة له

والد أمير كرارة يصاب بسرطان.. تعرف على التفاصيل

محمد إمام ضيف الحلقة الرابعة في الاختيار لأمير كرارة

تعرف على موعد الحلقة الـ7 من مسلسل "الاختيار" لـ أمير كرارة والإعادة

تعرف على موعد الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

06:16 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة