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موعد عرض مسلسل شاهد عيان الحلقة 14 لـ حسن الرداد والقنوات الناقلة

الخميس 07/مايو/2020 - 06:14 م
مسلسل شاهد عيان
مسلسل شاهد عيان
مصطفى فكيه
ننشر لكم في السطور التالية موعد عرض مسلسل شاهد عيان الحلقة 14، حيث تعرض اليوم قناة "النهار" حلقة جديدة من شاهد عيان للفنان حسن الرداد الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

ومن المقرر عرض مسلسل شاهد عيان الحلقة 14 عبر القنوات التالية

النهار
عرض أول الساعة 7:00 مساء
إعادة أولى الساعة 12:30 منتصف الليل
إعادة ثانية الساعة 4:00 صباحا

النهار دراما
عرض أول الساعة 6:30 مساءا

صدى البلد
عرض أول الساعة 12:00 صباحا.

وتدور أحداث مسلسل شاهد عيان الحلقة 14 في إطار درامي أكشن، ويقع في بعض المشاكل بسبب زوجته وشقيقته.

ويشارك في بطولة مسلسل "شاهد عيان" نغبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم حسن الرداد، هنا شيحه، بسمة، وليد فواز، محمد لطفي، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج ممدوح شاهين.

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وليد فواز هنا شيحه مسلسل شاهد عيان شاهد عيان 14 دراما رمضان حسن الرداد بسمة

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