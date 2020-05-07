هل الغناء حلال أم حرام؟.. أحمد كريمة يجيب (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الغناء ليس حرامًا.





وأضاف كريمة، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن السلفيين قاموا بتحريم الترويح عن النفس وحرموا الغناء، مؤكدًا أن الغناء ليس محرم على الإطلاق فحسنه حسن وقبيحه قبيح.

وكشف أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن أن الرسول محمد صل الله عليه وسلم عندما سأل السيدة عائشة رضي الله عنها، ماذا فعلتم بالفتاة اليتيمة الأنصارية، فقالت للرسول محمد: "أهديناها لزوجها"، وقال له الرسول: "هلا بعثتهم معهم فإن الأنصار قوم يحبون الغناء أتيناكم أتيناكم، فحيانا نحياكم ولولا الحبة السوداء ما سمنت عذاريكم ولولا الحبة السمراء ما حيلنا بواديكم"، وهذا ما أوصى الرسول صل الله عليه وسلم به السيدة عائشة خلال زفافها.





في سياق منفصل، قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن بر الوالدين قضية لا يقبل الإهمال في الوفاء بها تبريرا أو اصطناع علل، موضحا أن خفض جناح الذل للوالدين هو من باب سداد الاديون، وهو خلق من أخلاق الواجب والوفاء والمروءة، ومصدره رقة القلب والضمير.





وأشار "الطيب"، خلال اتصال هاتفي عبر "سكايب" ببرنامج "االإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن بر الأبناء بوالديهم يكون طواعية واختيارا منهم، امتثالا لأمره تعالي، وتقربا منه، ولا يشعرون معه بالهوان، أو النفاق، مؤكدا أن بر الوالدين من أفضل الأعمال قاطبة بعد التوحيد وعبادة الله، وهو على قدم المساواة مع الزكاة والصلاة.





وأضاف شيخ الأزهر الشريف، أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، حتى لو كان التعبير عن العقوق بكلمة "أف"، منوها بأن الأب والأم سواء في وجوب برهما، متابعا أن بر الوالدين واجب على الأبناء حتى لو يكن الوالدين مسلمين.



