موعد أذان المغرب.. وأدعية عليك ترديدها قبل الإفطار

حددت إمساكية شهر رمضان المبارك، موعد أذان المغرب اليوم الخميس الموافق 7 من مايو لعام 2020 ميلاديا و14 من رمضان لعام 1441 هجريا، حيث يرفع أذان المغرب 6:37 مساء، والعشاء والتراويح 8.03 مساءً، ليكون عدد ساعات الصوم 15 ساعة و27 دقيقة.





وحث رسولنا الكريم على ترديد دعاء "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله"، قبل الإفطار في شهر رمضان المبارك.





وعن الدعاء المفضل قوله قبل الإفطار وبعد سماع أذان المغرب في اليوم الرابع عشر من رمضان ما يلي:





عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَ أَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَوَاتِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَ الْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ".





وعن الأدعية المفضل قولها ما يلي:

اللهم قوني علي إقامة أمرك، وعلي حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه للقدرة علي أداء شكرك، وأعفو عني يا يعفو يارحيم.

اللهم أجعلني من عبادك المستغفرين، اللهم أجعلني من عبادك الذاكرين الخاشعين.

اللهم أرفع عنا الوباء والغلاء، وأذهب عنا المرض وأشفي كل مريض يا الله.