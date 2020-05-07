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"شحاتة معلبة".. مسلسل رجالة البيت الحلقة 14 | موعد العرض والقنوات الناقلة

الخميس 07/مايو/2020 - 06:17 م
مسلسل رجالة البيت الحلقة 14
مسلسل رجالة البيت الحلقة 14

يعرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 14 اليوم الخميس، وهو العمل الدرامي لكوميدي الخفيف الذي نال إعجاب الكثيرين من المتابعين نظرا للقالب الطريف الذي يقدمه هذا العمل، خلال رمضان المبارك.

 

مسلسل رجالة البيت الحلقة 14

 

مسلسل رجالة البيت الحلقة 14 .. في إطار كوميدي خفيف أقبل النجمان أكرم حسني وأحمد فهمي على تقديم هذا العمل في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وكافة دول العالم، ومع مجئ شهر رمضان المبرك في ظروف استسثنائية هذا العام.

 

تفاصيل مسلسل رجالة البيت الحلقة 14

 

ويترقب الجمهور المحب للنجمين حسني وفهمي مسلسل رجالة البيت الحلقة 14 المقرر عرضها اليوم الخميس بعدما انتهت الحلقات السابقة بمحاولة بومبا وتيمو تعلم الشحاتة من أجل تحقيق دخل ومكاسب سريعة.

 

أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 14

 

انتهت الحلقات السابقة من عرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 14 المقرر اليوم بقيام بومبا وتيمو بالشحاتة والبدء في عملهما الجديد بعد انتهى الشحات من تعليمهما.

 

المشاركون في رجالة البيت الحلقة 14

 

تفاجأ الشحات "مبروك" برجوع فهمي وحسني بعد قيامهما بالشحاتة بمبلغ 15 جنيهًا فقط مطالبينه بمبلغ 150 جنيهًا ليطالبهما بتغيير طريقتهما في الشحاتة من أجل تحقيق مبالغ أكبر في مسلسل رجالة البيت الحلقة 14 اليوم.

 

أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 14

 

ويترقب الجمهور عرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 14 حيث اصطحب بومبا والده شكر وعهد في القيام بالشحاتة معه لتأتي تونا وتضرب بومبا وتيمون ليعودا لمبروك الذي عنفهما .

 

مسلسل رجالة البيت الحلقة 14 وفشل مشروع الشحاتة

 

أخبر الشحات بومبا وتيمو خلال الحلقة السابقة من عرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 14 النجمين أكرم حسني وأحمد فهمي بقطع ذراعهما لأنهما فشلا في تحقيق التارجت المطلوب منهما حتى يتعاطف معهما الناس ويقوموا بالإحسان وإعطائهم أموالا.

 

تبرع ومحل في مسلسل رجالة البيت الحلقة 14


افتتحا بومبا وتيمومطعما ويقدما عروضًا بعدما تبرع لهما متصل بعد إجراء حوار إعلامي، بمبلغ 3 ملايين جنيها ليدخل الشحات ومعه أحد من الصحة ليغلقوا لهما المحل.

 

موعد عرض رجالة البيت الحلقة 14 والقنوات الناقلة

         

ويعرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 14 اليوم الخميس في تمام الـ7:45 مساءً عبر قناة أون وهو الموعد الذي يعرض به المسلسل على مدار شهر رمضان 2020.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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