مشاهدة مسلسل فلانتينو الحلقة 14 | موعد العرض والقنوات الناقلة خلال رمضان 2020

مسلسل فلانتينو الحلقة 14 .. يقدم "الزعيم" عادل إمام عملًا دراميًا كوميديًا جديدًا بخفة دمه المعتاد ليطل علينا برفقة نجوم الكوميديا الشباب وعلى رأسهم حمدي الميرغني.





مسلسل فلانتينو الحلقة 14





وتصدر النجم "الزعيم" عادل إمام قبل عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 14 الأعلى أجرًا بين كافة الفنانين المشتركين في سباق رمضان 2020 الجاري.





مشاهدة مسلسل فلانتينو الحلقة 14





توقفت أحداث العمل الدرامي الجديد لـ "الزعيم" عادل إمام عند مسلسل فلانتينو الحلقة 14 التي ستعرض اليوم لتعلن عن تفاصيل جديدة من هذا العمل الكوميدي الذي يقدمه الزعيم بمشاركة مجموعة من ألمع النجوم، وعلى رأسهم النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز.





عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 14





تطورت أحداث العمل الدرامي الذي يقدمه عادل إمام قبل عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 14 المقرر عرضها اليوم الخميس، بعدما تحولت لال عبد العزيز إلى كتلة أسمنتية.





مسلسل فلانتينو الحلقة 14





ذهبت النجمة دلال عبدالعزيز في الحلقة السابقة من مسلسل فلانتينو الحلقة 14 إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ورفضت أن تقوم بتغير ملابسها لإثبات الواقعة على العمال وهو الأمر الذي تسبب في عدم شرائها لشبكة ابنها "رفاعة".





أحداث مسلسل فلانتينو الحلقة 14





انتظرت خطيبة رفاعة على الجانب الآخر إحضار الشبكة لها والتي لم تشترها النجمة دلال عبدالعزيز، بعدما ذهبت إلى قسم الشرطة.





موعد عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 14





ويذاع مسلسل فلانتينو الحلقة 14 عبر فضائية dmc يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء، وهو الموعد الذي سيعرض به هذا العمل الدرامي طوال شهر رمضان المبارك.



















