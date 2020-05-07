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واردات الصين من النفط ترتفع في أبريل

الخميس 07/مايو/2020 - 06:22 م
ناقلة نفط
ناقلة نفط

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع واردات الصين من الخام إلى 42.82 مليون طن أو ما يعادل 10.42 مليون برميل يومياً في أبريل، مقارنة بـ9.68 مليون برميل يومياً خلال مارس السابق له.

ولكن واردات الصين من النفط تراجعت عند المقارنة مع نفس الفترة قبل عام حينما سجلت 10.64 مليون برميل يوميا.

وبلغت الواردات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 170 مليون طن أو ما يعادل 10.26 مليون برميل يومياً، وهو زيادة ينسبة 1.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبدأت الصين في إنهاء القيود على السفر والحركة داخل البلاد مع تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما يزيد من طلب مصافي التكرير على النفط الخام.

وكانت صادرات الصين ارتفعت بشكل مفاجئ خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع فائض الميزان التجاري للبلاد أكبر فائض خلال العام الجاري.

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