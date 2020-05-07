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موعد عرض مسلسل النهاية الحلقة 14.. وتفاصيل الحلقة السابقة والقنوات الناقلة

الخميس 07/مايو/2020 - 06:23 م
النهاية الحلقة 14
النهاية الحلقة 14
مسلسل النهاية الحلقة 14.. يواصل النجم يوسف الشريف الأداء القوي خلال العمل الدرامي الذي يقدمه في رمضان 2020، وفي شكل جديد للدراما المصرية والعربية، وبإتقان عالي وإنتاجية كبيرة.

مسلسل النهاية الحلقة 14

كشفت الحلقة السابقة أحداثًا كبيرة قبل عرض مسلسل الفتوة الحلقة 14 وذلك بعد نقل "فارس" من الواحة والعودة للقدس، بعدما تأكد من خداع المتعاملين فيها في حين يخفي "زين" معرفته بأي شيء.

أحداث مسلسل النهاية الحلقة 14

خاض يوسف الشريف جولة مصارعة من أجل أن يكشف له بعض الأمور من الفنان أحمد مجدي وذهب لنادي لنادى المصارعة ويلعب أمام "أرسلان" ويفوز بكل الجولات، ويحاول سرد بعض الحقائق بقالب فكاهي وستكف في مسلسل النهاية الحلقة 14 اليوم.

تفاصيل ما قبل مسلسل النهايه الحلقه 14

أجاب "أرسلان" العديد من تساؤولات المهندس "زين" ليعرف أن الواحة ملاذ وملجأ للأغنياء ولكنها ليست مثالية، ولكن الواحة ستكون مكانا آمنا من الحرب القادمة والتى سببها الطاقة ويؤكد له أن رئيس الكتلة الشرقية ورئيس الكتلة الغربية يسكنان بجوار بعضهما البعض، خلال العرض السابق لـ مسلسل النهاية الحلقة 14 .

أحداث مسلسل النهايه الحلقه 14 والتفاصيل

وشهدت الأحداث تسارعًا كبيرًا في الحلقات السابقة لـ مسلسل النهاية الحلقة 14 بعدما لقى الشريف "رضوى" وطلبت مساعدتها فى الوصول لسهر الصايغ وزملائها في العمل الذين تم اعتقالهم، في حين يهرب عبدالجليل.

مسلسل النهايه الحلقه 14 

وخرجت الصايغ بجولة في القدس بعدما ذهب "زين" الروبوت معربا لها عن أمله في القضاء على كافة المخاطر وإهلاك الجميع لتقابل عمرو عبدالجليل وتهدده وتحاول قتله لكنه يختفي وهو ما ستوضحه لنا مسلسل النهاية الحلقة 14 اليوم لنعرف أين سيختبئ وأين ستذهب الصايغ.

موعد عرض مسلسل النهايه الحلقه 14 والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل "النهاية" عبر فضائية ON  في تمام الـ10:15 مساءًا بتوقيت القاهرة، ويعاد في  2:00 صباحًا بتوقيت مصر، والإعادة الثانية الساعة 2:00.





 




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