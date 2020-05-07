Advertisements

هل يعود شبح الشتاء من جديد؟.. الأرصاد الجوية تعلن سقوط أمطار غدا في هذه المناطق

الخميس 07/مايو/2020 - 06:25 م
سقوط أمطار - صورة أرشيفية
سقوط أمطار - صورة أرشيفية

"سقوط أمطار، ارتفاع الحرارة"، كواليس ومفاجآت وتفاصيل جديدة ينتظرها المصريون بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الجمعة.

حالة الطقس غدا في مدن ومحافظات مصر
من جهتها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن حالة طقس غدًا الجمعة، سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بشكل آخر، فضلًا عن أنه من المتوقع أن يسود طقس غائم جزئيًا على القاهرة والوجه البحري، وستشهد عدة مناطق سقوط أمطار شمال الوجه البحري، مع استمرار الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد غدًا السواحل الشمالية طقس غائم، وهناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 8 مايو 2020 جاءت كالتالي:

المحافظةالعظمىالصغرى
القاهرة3417
الإسكندرية2618
مطروح2216
سوهاج3621
قنا3721
الأقصر3722
أسوان3822

ويشهد شمال الصعيد طقس مشمس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، وليلا،  ويسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد والرياح نشطة، ويكون طقس جنوب الصعيد معتدلا.

وتساءل راد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اطلاعهم على البيان الرسمي ومعرفتهم بسقوط أمطار خفيفة، هل سيعود شبح الشتاء ليهل علينا بنسماته العطرة من جديد؟ أم أن درجات الحرارة لم تشهد انخفاض خلال الفترة المقبلة وسيكون الطقس حار على معظم البلاد.

بدورها؛ تواصلت "الفجر" مع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ليؤكدون أن حالة الطقس مستقر ويشهد ارتفاع في درجات الحرارة ولم يتم تحديد حالة الطقس إلا على مدار أسبوع ويتم متابعة الطقس من قبل المختصين بشكل يومي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سقوط امطار خبراء الطقس الطقس الارصاد الجوية اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار طقس اليوم اخبار حالة الطقس اخبار الطقس اليوم اخبار الطقس

أخبار تهمك

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مبابي يسهل مهمة ريال مدريد ويصدم باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعة و 9 دقيقة

الزوج الـ12.. غادة عبدالرازق تعلن زواجها من مدير تصوير "سلطانة المعز"

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من رئيس الوزراء بشأن زيادة الأجور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يعلن عن أول الراحلين

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة الصحة تستعرض الطريقة الصحيحة للحجر المنزلي

منذ حوالي 4 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يومين

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 4 ساعات

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يومين

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد تُحذر المواطنين: "أمطار رعدية وغزيرة اليوم وغدا"

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. سيول وانخفاض حرارة ورياح مثيرة بالأتربة

عاجل| الأرصاد تحذر من المفاجأة المنتظرة غدا الثلاثاء

طقس غير مستقر.. اعرف درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

التقلبات الجوية مستمرة حتى الجمعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

الأرصاد تُعلن حالة الطقس غدا.. "انخفاض حرارة وأمطار رعدية"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

06:16 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة