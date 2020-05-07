هل يعود شبح الشتاء من جديد؟.. الأرصاد الجوية تعلن سقوط أمطار غدا في هذه المناطق





"سقوط أمطار، ارتفاع الحرارة"، كواليس ومفاجآت وتفاصيل جديدة ينتظرها المصريون بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الجمعة.





حالة الطقس غدا في مدن ومحافظات مصر

من جهتها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن حالة طقس غدًا الجمعة، سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بشكل آخر، فضلًا عن أنه من المتوقع أن يسود طقس غائم جزئيًا على القاهرة والوجه البحري، وستشهد عدة مناطق سقوط أمطار شمال الوجه البحري، مع استمرار الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة.





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد غدًا السواحل الشمالية طقس غائم، وهناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل على السواحل الشمالية.





درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 8 مايو 2020 جاءت كالتالي:





المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 34 17 الإسكندرية 26 18 مطروح 22 16 سوهاج 36 21 قنا 37 21 الأقصر 37 22 أسوان 38 22



ويشهد شمال الصعيد طقس مشمس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، وليلا، ويسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد والرياح نشطة، ويكون طقس جنوب الصعيد معتدلا.



وتساءل راد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اطلاعهم على البيان الرسمي ومعرفتهم بسقوط أمطار خفيفة، هل سيعود شبح الشتاء ليهل علينا بنسماته العطرة من جديد؟ أم أن درجات الحرارة لم تشهد انخفاض خلال الفترة المقبلة وسيكون الطقس حار على معظم البلاد.





بدورها؛ تواصلت "الفجر" مع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ليؤكدون أن حالة الطقس مستقر ويشهد ارتفاع في درجات الحرارة ولم يتم تحديد حالة الطقس إلا على مدار أسبوع ويتم متابعة الطقس من قبل المختصين بشكل يومي.



