يُشوه صورة المرأة ويروج للمخدرات.. 12 مخالفة داخل مسلسل "جمع سالم" يرصدها "الأعلى للإعلام"

على قدما وساق، تستكمل لجان الرصد والمتابعة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متابعة مدى التزام أو مخالفة مسلسلات وبرامج شهر رمضان بالمعايير التي كان قد وضعها وأقرها المجلس، ومن المقرر أن تنتهي اللجان من تقاريرها، لترفعها إلى المجلس، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، لمناقشاها وإقرارها، وتوقيع الجزاءات على المخالفين.

وكان من بين المسلسلات التي تم رصد عدد من المخالفات فيها في الأسبوع الأول لعرضه خلال شهر رمضان، مسلسل "جمع سالم"، والتي تقوم ببطولته النجمة زينة.

حيث تم رصد 12 مخالفة، من بينها 9 منها تتعلق بالترويج للتدخين وتناول ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة، وشرب الخمور، وتشويه صورة المرأة وإهانتها.

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"جمع سالم" من بطولة زينة، ريم البارودي، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، محمد عادل، ملك قورة، أحمد صيام ومن تأليف محمد ناير وإخراج إيمان حداد.

ويدور المسلسل في إطار درامي عن قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتور القلب مريم التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.









في المقابل كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعلن تقديره للجهد المبذول من جانب صُناع الدراما، وحرصهم الواضح على الالتزام بالمعايير الصادرة من المجلس، والتي تهدف إلى حماية حقوق المشاهدين.

وقال المجلس في بيان سابق له، إنه يرى أن هذا الأمر انعكس على أداء الشاشات خلال شهر رمضان، والذي عُرض فيه أعمالاً درامية جديدة تليق بالمشاهدين، وعددًا منها يعتبر أعمالًا إبداعية راقية، ولذلك كانت الشاشات أكثر جذبًا للمشاهدين، بفضل الارتقاء بالأعمال الدرامية، والتنوع في محتواها، والأفكار الجديدة التي ناقشتها، ومنها ما يُقدم لأول مرة على الشاشات بجرأة شديدة، مما يؤكد تجلي أجواء الفكر والإبداع التي نعيشها.

وأعرب المجلس عن تقديره لمسلسل "الاختيار"، الذي يجسد مرحلة من أهم مراحل نضال الشعب المصري، مُمثلاً في قواته المسلحة، ضد الطغيان والإرهاب المتستر بالدين، وهو من أهم الأعمال الإبداعية التي طالب بها المجلس أكثر من مرة، خاصة أنه يعتبر أحد أيقونات الدراما المصرية على مدار تاريخها، بتقديمه المثل والقدوة للأجيال القادمة في الفداء والتضحية في أسمى صورها، وتعبيره عن بطولات الشهداء، باستخدام الإبهار في الإخراج، والرقي في الحوار، والإبداع في الأداء.