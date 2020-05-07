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مسلسل الفتوة الحلقه 15 | تعرف على القنوات الناقلة وموعد العرض

الخميس 07/مايو/2020 - 06:26 م
مسلسل الفتوة الحلقة 15
مسلسل الفتوة الحلقة 15
مسلسل الفتوة الحلقة 15.. تسارعت أحداث العمل الدرامي الذي يقوم النجم ياسر جلال ببطولته وحقق نجاحًا كبيرًا إلى الآن ولاسيمًا بعدما شاركته الجميلة مي عمر العمل، ليبدعا سويًا خلال حلقاته.

مسلسل الفتوة الحلقه 15

وبحث المتابعون المهتمون لما يقدمه ممثلهم المفضل "ياسر جلال" عن مسلسل الفتوة الحلقه 15 التي ستعرض اليوم الخميس الموافق الـ7 من مايو 2020،  بعدما اشتعلت الأحداث وبدأت الصراعات في الانتشار، ومعرفة والد "الفتوة".

أحداث مسلسل الفتوة الحلقه 15

مسلسل الفتوة الحلقة 15 .. يواصل مسلسل النجم ياسر جلال الإبداع برفقة المتألقة مي عمر في العمل الدرامي المشارك في الموسم الرمضاني الجاري.

مسلسل الفتوة الحلقه 15 

وينتظر الجمهور المتابع للنجم ياسر جلال مسلسل الفتوة الحلقة 15 بعدما اشتعلت الأحداث وانتهت الحلقات السابقة بمعرفة أن الكنز له صاحب، وجاري البحث عنه.

أحداث مسلسل الفتوة الحلقه 15

وبدأت الحلقة التي سبقت مسلسل الفتوة الحلقة 15 بذهاب نورا لعمتها، لتفصح لها عن الشاب الذي أعجب بها وتقول لها إن "عبده سيد اللبان " معحب بي وتحكي عنه.

أحداث مسلسل الفتوة الحلقه 15

نصحت عمة نورا خلال مسلسل الفتوة الحلقة 15  ابنة أخيها بضرورة التأكد من مدى إعجابها بينما عاد الجبالي مع مي عمر ويرجع لها والدتها بل أنه يستضيفها في منزله.

الحب في مسلسل الفتوة الحلقه 15

طالبت "ليل" من الجبلي الذهاب معها للمولد ومقابلتها هناك، بعدما بدأت الأحداث التي تسبق عرض مسلسل الفتوة الحلقة 15 بمحاولة النسل من الشيخ مبروك من قبل المعلم أحمد بعد معركة بينها وبين ياسر جلال.

حقيقة جلال في مسللس الفتوة الحلقة 15

وستكشف مسلسل الفتوة الحلقة 15 عما حدث بعدما استجابت فريدة سيف النصر لوالدة "ليل"، ولتأكد من أن ابن الفتوة هو حسن الجبالي، وتؤكد لياسر جلال أن والده كان من أجدع الرجال وأشجع الرجال وفتوة الناس الغلابة، ويساعد المحتاجين.

عرض مسلسل الفتوة الحلقه 15 والقنوات الناقلة اليوم

يذاع مسلسل الفتوة الحلقه 15 اليوم الخميس على قناة الحياة الحمراء في تمام الـ12 مساءً ويعاد في الـ4 عصر اليوم التالي.







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