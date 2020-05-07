مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 14 لـ ياسمين عبد العزيز.. موعد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 14، ننشر لكم أحداث وتفاصيل مثيرة، حيث لاقى المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا منذ بداية عرضه وحتى الأن.





، حول اعتراف كريم فهمي "مراد"، بحبه لياسمين عبد العزيز "غالية"، والأخيرة طلبت منه أن يعطيها وقت للتفكير، وانتهت أحداث الحلقة حول ذهاب غالية إلى صديقتها يسرا لتشرح لها سوء الظن بينهما.



قصة مسلسل ونحب تاني ليه

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 14



وتعرض الحلقة 14 من مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف 9:30 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف 6:30، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف 4:30 عصرًا.

دارت أحداث ونحب تاني ليه الحلقة 14