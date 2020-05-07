كورونا.. الجزائر تسجل ارتفاعاً في عدد الإصابات والوفيات





أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 7 وفيات و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 483، والإصابات إلى 5182.





وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار: إن "126 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2323".



