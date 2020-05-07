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مشاهدة مسلسل البرنس الحلقة 14 | موعد العرض والقنوات الناقلة

الخميس 07/مايو/2020 - 06:28 م
مسلسل البرنس الحلقة 14
مسلسل البرنس الحلقة 14
مسلسل البرنس الحلقة 14 .. أشاد الجمهور المحب للنجم محمد رمضان بالأداء الكبير الذي يقدمه نجمهم المفضل في العمل الدرامي الاجتماعي الذي يقدمه تزامنًا مع شهر رمضان 2020 المبارك الجاري.

مشاهدة مسلسل البرنس الحلقة 14

يترقب الجمهور المحب للنجم محمد رمضان في معرفة ما ستؤول إليه الأمور في مسلسل البرنس الحلقة 14 المقرر عرضها اليوم بعدما تم القبض عليه بتدبير من شقيقه "فتحي".

تفاصيل مسلسل البرنس الحلقة 14

ألقت الشرطة القبض على "رضوان البرنس" وقامت بتفتيش شقته للتأكد من البلاغ وبالفعل تجد الحكومة، مبلغًا ماليًا وبجواره مسدس تم استخدامه في قتل أحد الأشخاص وعليه "البرنس".

عرض مسلسل البرنس الحلقة 14

بدأت النيابة في التحقيق مع "رضوان البرنس" وبحضور "فتحي" الذي يؤدي شخصيته النجم أحمد زاهر وبرفقة زوجته روجينا" حيث أكدا على أن شقيقه قام بسرقة مبلغ مالي وصل إلى 70 ألف جنيهًا تحت تهديد السلاح، ونترقب عرض مسلسل البرنس الحلقة 14 اليوم.

أحداث مسلسل البرنس الحلقة 14

أمرت النيابة بحبس محمد رمضان 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما استمعت لشهادة جميع إخوته الذين أكدوا أنه أصبح شخصا متغيرا ويشرب ويذهب وراء الراقصات وأنك بقية إخوته التسجيل في مفاجأة جعلته يبكي لتنتهي الحلقة السابقة من مسلسل البرنس الحلقة 14 على مشهد مؤثر.

مشاهد مسلسل البرنس الحلقة 14

وفي حالة من السعادة احتفل فتحي وأشقاؤه بما آلت إليه الأمور بعدما تم حبس "رضوان" وذهب لمنزل حماه ليطلب ابنة شقيقه إلا أنهم يرفضون بحجة أنها غير موجودة.

قبل مشاهدة مسلسل محمد رمضان الحلقة 14

وستكشف مسلسل البرنس الحلقة 14 عما حدث بعدما ذهب فتحي للورشة وما سيحدث "لمحمد رمضان بعدما اشتعلت الأحداث سخونة.

عرض مسلسل البرنس الحلقة 14 والقناة الناقلة

يذاع مسلسل البرنس الحلقة 14 على  مجموعة قنوات دي إم سي في تمام الساعة الـ7:45 ، ويعاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.



 


 

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