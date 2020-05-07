استشهاد الجندي ياسر.. موعد عرض مسلسل الاختيار الحلقة والقنوات الناقلة

مسلسل الاختيار الحلقة 14.. زاد بحث الجماهير عن تفاصيل الحلقة السابقة من مسلسل النجم أمير كرارة الجديد والذي يجسد فيه أسطورة الصاعقة والجيش المصري أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد دفاعًا عن تراب سيناء المباركة، ورفض الخضوع للتكفيريين أو الاستسلام.





مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 14





بدأت أحداث الحلقة السابقة لعرض مسلسل الاختيار الحلقة 14 المقررة اليوم بمباركة قائد أنصار بيت المقدس لعشماوي على تفجير مبنى المخابرات الحربية وسط تعجب من عماد صديق عشماوي، من سعادتهم بهذا العمل برغم أنه لم يودي بحياة أي شخص.





أحداث مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 14





توصلت قوات الأمن إلى أن العربة المستخدمة في عملية التفجير هي للظابط عماد الذي تم فصله من الخدمة قبل أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 14 نتيجة للشكوك الكثيرة حوله، لتنصب القوات المسلحة والشرطة أكمنة لتضييق الخناق على الإرهابيين ومحاولة ضبطهم في الإسماعيلية.





تفاصيل مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 14





طلب زعيم التكفيريين في مسلسل الاختيار الحلقة 14 من ذراعه الأيمن أن يمر على جمييع الموجودين بمزرعته من أجل إخلائها وترحيلهم حتى لا يتم القبض عليهم وللنجاة بأنفسهم، ما دفع إلى غضب عماد وعشماوي بعدما نقلوا لغرفة سيئة، ليلوم عشماوي الذي حاول أن يهدد من روعه.





مسلسل الاختيار الحلقة 14 ورسائل منسي لجنوده





شهد مسلسل الاختيار الحلقة 14 رسائل كثيرة أرسشلها القائد منسي لجنوده وعلى رأسهم الجندي ياسر الذي تعلق به عندما سأله عن كافة أصدقائه إلا أنه فشل في الاختبار، ليرفض منسي معاقبته طالبا منه توطيد علاقته مع زملائه.





لفتة إنسانية من منسي في مسلسل الاختيار الحلقة 14





أحضر منسي متقفي أثر وطلب منه إيصال طعام لأم تكفيري بعدما داهم منزله ولم يجده في الحلقة قبل مسلسل الاختيار الحلقة 14 ليتعاطف مع الأطفال الذين لم يجدوا طعاما ليعود التكفيري لبيته ويجد طعام الجيش ويقل لأمه هذه غنيمة حلال وسيكون له شأن.





مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 14 واستشهاد ياسر





خرج التكفيري متوجهًا نجو كتيبة 103 صاعقة من أجل تفجير نفسه حيث لف على جسده حزاما ناسفًا قبل أن يره ياسر ويذهب مسرعا إليه قائلًا: "حرس سلاح"، ويحضن التكفيري ليفجر نفسه ويحمي زملاءه.





أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 14





من المتوقع أن تبدأ مسلسل الاختيار الحلقة 14 اليوم بسرد ردة فعل منسي بعدما رحل الجندي الذي كان يحبه ولطالما يتحدث معه ويحاول أن يجعله يختلط بزملائه، إلى جانب الكشف عما سيفكر به عماد وعشماوي بعدما ضيق عليهما الخناق.





أبطال مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 14





يقوم الفنان أمير كرارة ببطولة مسلسل "الاختيار" مؤديًا شخصية الشهيد العقيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صعقة والذي استشهد في هجوم إرهابي في يوليو 2017، على أيدي أعداء الوطن ومجموعة من الخونة، ويقف عند الحلقة مسلسل الاختيار الحلقة 14 والتي ستعرض اليوم.





موعد عرض مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 14 والقنوات الناقلة





ويذاع مسلسل الاختيار الحلقة 14 اليوم الخميس في تمام لـ9 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة ON ويعاد فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.







