Advertisements

فلكيًا.. 24 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك

الخميس 07/مايو/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
أكدت الحسابات الفلكية أن عدة شهر رمضان، هذا العام، 30 يوما، بدأت فلكيًا الجمعة 24 أبريل، لتنتهي يوم السبت 23 مايو، ليكون 24 مايو هو أولى أيام عبد الفطر المبارك.

وكشفت الحسابات الفلكية، أن هناك 48 دقيقة، شكلت تدرجًا زمنيًا، بين بداية شهر رمضان، نهايته، حيث بدأ بأقل عدد ساعات صوم بـ 15 ساعة و3 دقائق، رفعت فيها المساجد المصرية صلاة المغرب الساعة 6.28، وأخر أيامه سيكون أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ليؤذن صلاة المغرب الساعة 6:47 .

ويولد هلال  شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والسابعة والدقيقة 39 مساء يتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 هجريا الموافق 22 مايو وهو يوم الرؤية. 
 
ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى للعواصم والمدن الإسلامية، ويغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية "الجمعة" في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 11 دقيقة ، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجددي قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 9 لـ12 دقيقة.
 
أما في العواصم والمدن الإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 1 لـ16 دقيقة ، وبذلك يكون فلكيا يوم السبت 23 مايو هو المتتم لشهر رمضان وتكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 24 مايو المقبل.

إقرأ أيضًا: رقم صادم جديد في بيان "الصحة" بشأن مصابي كورونا

في سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.
 
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
 
وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 482 حالة وفاة.
 
وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا عيد الفطر رمضان الصحة

أخبار تهمك

الأهلي يعلن عن أول الراحلين

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة الصحة تستعرض الطريقة الصحيحة للحجر المنزلي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 4 ساعات

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يومين

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يومين

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يسهل مهمة ريال مدريد ويصدم باريس سان جيرمان

منذ ساعتين

بشرى سارة من رئيس الوزراء بشأن زيادة الأجور

منذ حوالي 5 ساعات

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

الزوج الـ12.. غادة عبدالرازق تعلن زواجها من مدير تصوير "سلطانة المعز"

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

أستاذ فلك يكشف بشرى سارة عن ساعات صيام رمضان (فيديو)

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

تعرف على حقيقة انتهاء كورونا في 20 مايو

برلمانية تطالب بوضع إجراءات استثنائية خلال عيد الفطر لمواجهة كورونا

"الوزراء": من الوارد تخطي إصابات "كورونا" 400 حالة يوميا

متحدث الحكومة يعلق على واقعة الإفطار الجماعي ببولاق (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

06:16 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة